Мы производим

Бумажные пакеты

С доставкой по России

Оптовые цены - выгода до 25%

Бесплатная разработка дизайна

Собственное производство полного цикла

Работаем по стандартам качества

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Наше производство

24 часа, 7 дней

в неделю работает наше производство

5’000 пакетов

изготавливаем за 1 рабочую смену

Сборка

машинным и ручным методом

Рассчитать стоимость пакета за 7 простых шагов

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Размер пакета

Какого размера должен быть пакет?

А6
А5
А4
А3
А2
А1

Бумага

Из какой бумаги будет пакет?

мелованная
крафт
дизайнерская
картон
другая
не знаю

Форма

Какой формы будет пакет?

горизонтальный
вертикальный
квадратный
под бутылку
не знаю
другой

Логотип

Как будет размещен логотип?

с одной стороны
с двух сторон
без логотипа

Количество цветов печати

Сколько цветов (красок) будем использовать для печати?

1 цвет
2 цвета
3 цвета
полноцветная
без логотипа
не знаю

Люверсы

Нужна ли установка люверсов?

да
нет

Ламинация

Нужна ли ламинация пакета?

матовая
глянцевая
без ламинации

Доставка

В какой город нужна доставка?

Екатеринбург
Москва
Челябинск
Пермь
Тюмень
Нижний Тагил
другой
заберу сам

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Популярные виды бумаги

Мелованная бумага Мелованная бумага
Крафт бумага Крафт бумага
Лен двусторонний Лен двусторонний
Imitlin 40 цветов Imitlin 40 цветов
Efalin 29 цветов Efalin 29 цветов
Majestic 9 цветов Majestic 9 цветов
Plike 9 цветов Plike 9 цветов
Sirio Pearl 9 цветов Sirio Pearl 9 цветов

Развертки бумажных пакетов

Вы можете скачать развертки наших пакетов для самостоятельной разработки дизайна,
или заказать разработку у наших дизайнеров

- это совершенно бесплатно

Если вы не нашли нужный размер развертки пакета, свяжитесь с менеджером.

Пакеты по акции (печать 1+1)

Заказать по акции

Бумажный пакет А5

размер 200*260*80

Тираж Цена Сумма
100 шт. 88₽ 8800₽
200 шт. 67₽ 13400₽
300 шт. 57₽ 17100₽
500 шт. 39₽ 19500₽
1000 шт. 33₽ 33000₽

Бумажный пакет А4

размер 230*350*80

Тираж Цена Сумма
100 шт. 98₽ 9800₽
200 шт. 67₽ 13400₽
300 шт. 57₽ 17100₽
500 шт. 48₽ 24000₽
1000 шт. 42₽ 42000₽

Бумажный пакет А3

размер 300*400*120

Тираж Цена Сумма
100 шт. 119₽ 11900₽
200 шт. 88₽ 17600₽
300 шт. 78₽ 23400₽
500 шт. 67₽ 33500₽
1000 шт. 42₽ 42000₽

Крафт пакет А5

размер 200*260*80

Тираж Цена Сумма
100 шт. 75₽ 7500₽
200 шт. 60₽ 12000₽
300 шт. 50₽ 15000₽
500 шт. 33₽ 16500₽
1000 шт. 20₽ 20000₽

Крафт пакет А4

размер 230*350*80

Тираж Цена Сумма
100 шт. 85₽ 8500₽
200 шт. 60₽ 12000₽
300 шт. 50₽ 15000₽
500 шт. 38₽ 16500₽
1000 шт. 32₽ 20000₽

Крафт пакет А3

размер 300*400*120

Тираж Цена Сумма
100 шт. 119₽ 11900₽
200 шт. 88₽ 17600₽
300 шт. 78₽ 23400₽
500 шт. 67₽ 33500₽
1000 шт. 42₽ 42000₽

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Что нужно знать
при заказе пакетов.

Прочность

Чем выше плотность бумаги, тем выше грузоподъемность, долговечность и устойчивость к повреждениям пакета.
Мы используем мелованную бумагу от 115 до 300 граммов,
картон от 180 до 300 граммов.
Так же на прочность влияет ламинация пакета, пакеты не боятся воздействия жидкости, они меньше мнутся, и имеют блеск.

Фактура

Пакеты произведенные из дизайнерской бумаги (эфалин, эметлин, плайк) имеют отличительную фактуру.
Дизайнерская бумага имеет широчайшую цветовую гамму, высокое качество, практичность и надежность.
С помощью УФ-лакирования можно выделить детали изображения, придать фактуру.

Нанесение

Офсетная печать прекрасно воспроизводит изображения на белой мелованной бумаге.
Шелкографию используют при малых тиражах, на цветной и дизайнерской бумаге с логотипом в 1-2 цвета.
Тиснение логотипа "слепым" методом или фольгой - придает не только привлекательный, но и дорогой вид изделию.

Тиражи

Мы стараемся помочь каждому клиенту сделать нужный ему тираж.
Минимальный заказ бумажных пакетов составляет 100 шт.
А по согласованию с менеджером эту цифру можно уменьшить.
В смену мы производим до 5000 штук бумажных пакетов.

Доставка пакетов

доставка по Екатеринбургу:

при заказе до 15000 руб. 200 руб.

при заказе от 15000 руб. БЕСПЛАТНО


по области и РФ доставляем:

Деловые Линии

Байкал-Сервис

Экспресс-Авто

Транс-Вектор

ТК Луч

ФастТранс

ТК Кит

и многими другими
транспортными компаниями

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Если остались вопросы

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наши телефоны

Россия: 8 (800) 707-57-06

Ашберн: 8-800-707-57-06


наш e-mail

info@bumazhnyepakety.ru

наш офис в Екатеринбурге

ул. Ясная 2, ТРЦ «ФАН-ФАН», офис 505