Бумажные пакеты
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Популярные виды бумаги
Пакеты по акции (печать 1+1)
Бумажный пакет А5
|Тираж
|Цена
|Сумма
|100 шт.
|88₽
|8800₽
|200 шт.
|67₽
|13400₽
|300 шт.
|57₽
|17100₽
|500 шт.
|39₽
|19500₽
|1000 шт.
|33₽
|33000₽
Бумажный пакет А4
|Тираж
|Цена
|Сумма
|100 шт.
|98₽
|9800₽
|200 шт.
|67₽
|13400₽
|300 шт.
|57₽
|17100₽
|500 шт.
|48₽
|24000₽
|1000 шт.
|42₽
|42000₽
Бумажный пакет А3
|Тираж
|Цена
|Сумма
|100 шт.
|119₽
|11900₽
|200 шт.
|88₽
|17600₽
|300 шт.
|78₽
|23400₽
|500 шт.
|67₽
|33500₽
|1000 шт.
|42₽
|42000₽
Крафт пакет А5
|Тираж
|Цена
|Сумма
|100 шт.
|75₽
|7500₽
|200 шт.
|60₽
|12000₽
|300 шт.
|50₽
|15000₽
|500 шт.
|33₽
|16500₽
|1000 шт.
|20₽
|20000₽
Крафт пакет А4
|Тираж
|Цена
|Сумма
|100 шт.
|85₽
|8500₽
|200 шт.
|60₽
|12000₽
|300 шт.
|50₽
|15000₽
|500 шт.
|38₽
|16500₽
|1000 шт.
|32₽
|20000₽
Крафт пакет А3
|Тираж
|Цена
|Сумма
|100 шт.
|119₽
|11900₽
|200 шт.
|88₽
|17600₽
|300 шт.
|78₽
|23400₽
|500 шт.
|67₽
|33500₽
|1000 шт.
|42₽
|42000₽
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Что нужно знать
при заказе пакетов.
Прочность
Фактура
Нанесение
Тиражи
Доставка пакетов
доставка по Екатеринбургу:
при заказе до 15000 руб. 200 руб.
при заказе от 15000 руб. БЕСПЛАТНО
по области и РФ доставляем:
Деловые Линии
Байкал-Сервис
Экспресс-Авто
Транс-Вектор
ТК Луч
ФастТранс
ТК Кит
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Если остались вопросы
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наши телефоны
Россия: 8 (800) 707-57-06
Ашберн: 8-800-707-57-06
наш e-mail
info@bumazhnyepakety.ru
наш офис в Екатеринбурге
ул. Ясная 2, ТРЦ «ФАН-ФАН», офис 505